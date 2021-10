Най-малко един човек е загинал по време на мощните бури, които връхлетяха Южна Италия. Стихията предизвика свлачища и остави пътища и полета наводнени.

Тялото на 67-годишен мъж е открито в гора, далеч от мястото, където е видян за последен път, след като колата му е отнесена от потоци вода и кал, югозападно от сицилианския град Катания. Съпругата му все още е в неизвестност.

