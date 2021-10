Ураганът "Рик" се придвижи към тихоокеанското крайбрежие на Мексико и се очаква в неделя да набере достатъчно сила, съобщи Националният център за урагани на САЩ, цитиран от АФП.

Към момента "Рик" се намира на около 300 километра югозападно от Акапулко и се движи със скорост от 11 км/ч, като ветровете му достигат до 130км/ч.

„Очаква се в неделя "Рик" да се превърне в мощен ураган, когато се приближава до бреговете на Мексико", съобщиха още от Центъра.

Бурята "Олаф" се превърна в ураган близо до бреговете на Мексико

Мексиканските метеоролози прогнозират интензивни валежи в южната и югоизточната част на страната в неделя.

Ураганът „Нора” достигна югозападния бряг на Мексико

Мексико страда от капризите на времето и заради близостта си до тихоокеанското, и до карибското крайбрежие.

Най-силната буря тази година досега беше ураганът "Грейс", който уби 11 души в щатите Веракрус и Пуебла на 21 август.

As the sun rises, and Hurricane Rick spins towards the coast of Mexico aimed for the Michoacan - Guerrero border area, the NHC expects the storm to strengthen to a major hurricane before weakening back to a category 2 with landfall near Las Peñas pic.twitter.com/4sIpICX1Vl