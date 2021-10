Мъж нападна с нож пътници във влака в град Чофу, префектура Токио, съобщи телевизия NHK.

Съобщава се за поне 10 ранени. Освен това мъжът е разлял във вагона запалима течност и я е запалил, в резултат на което няколко седалки са обгорени.

Полицията е задържала извършителя на местопрестъплението.

