Волейболната топка Уилсън от филма "Корабокрушенецът" (2000) с двукратния носител на "Оскар" Том Ханкс беше продадена на търг в Лондон, Великобритания, за 230 000 лири, съобщи Би Би Си. Първоначалната оценка на топката беше между 40 000 и 60 000 лири.

Във филма "Корабокрушенецът" на Робърт Земекис Уилсън прави компания на персонажа на Том Ханкс, ставайки негов "единствен приятел" и помагайки му да не изгуби разсъдъка си, след като попада на самотен остров. Ролята носи номинация за "Оскар" на Ханкс. Отличието за най-добър актьор впоследствие отива при Ръсел Кроу за "Гладиатор".

