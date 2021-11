Повече от 500 души са пострадали в събота в провинция Асуан в Южен Египет поради ухапвания от скорпиони, каза и.д. министър на здравеопазването Халед Абд ал Гафар.

В събота над Асуан се изсипаха проливни дъждове и градушка, което е изключително рядко по тези географски ширини, а пет къщи бяха разрушени. Бедствието засегна и редица други южни провинции на страната.

Мъж уби жена си, пусна кобра в леглото ѝ

От Министерството на здравеопазването обясниха, че заради пороите са пострадали дупките на скорпионите, поради което те са се озовали в близост до жилищни сгради.

„503-ма граждани в Асуан получиха противоотрова за ухапвания от скорпиони... няма смъртни случаи от ухапвания“, се казва в прессъобщение, получено от РИА Новости. Всички ужилени от скорпиони граждани вече са изписани от болници.

Министърът увери, че стратегическият запас от противоотрова при ухапване от скорпиони и змии е достатъчен във всички болници в страната, например болниците в провинция Асуан в момента разполагат с 3 350 дози.

#Egypt : Health official in Aswan has told BBC that the heavy thunder & hail storm there washed scorpions into the streets & people’s homes - causing 400 people to be stung - in the rains scorpions seek refuge anywhere they can… #أسوان #مِصر

pic.twitter.com/zGbWzTNMQn — sebastian usher (@sebusher) November 13, 2021

Като част от план за противодействие на опасните метеорологични условия Министерството на здравеопазването е подготвило над 2000 линейки и 48 високопроходими автомобили в помощ на гражданите.

Scorpions have infested Egypt’s southern city of Aswan, killing three people and stinging more than 400



According to local media, the mass scorpion attack was caused by severe thunderstorms in the city in recent days



https://t.co/ZqGitpOhsQ — Middle East Eye (@MiddleEastEye) November 13, 2021

Министерството призова гражданите да се обърнат към лекар веднага след ухапване от скорпион. Симптомите включват силна болка на мястото на ухапване, симптоми, подобни на отравянето – висока температура, повръщане, диария и др.