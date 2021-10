Индиец получи двойна доживотна присъда за убийството на съпругата си, организирано чрез ухапване от кобра, пишат Би Би Си.



Сурадж Кумар е арестуван миналата година, след като половинката му Утра починала след ухапване от змия. Преди дни съдът установи, че отровното влечуго било пуснато в леглото на жертвата от съпруга й.

