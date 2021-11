Изтребител "Ф-35" от британски самолетоносач се разби днес в Средиземно море, а пилотът благополучно катапултира, предадоха Асошиейтед прес и Ройтерс, като се позоваха на министерството на отбраната.

Инцидентът е станал при рутинна операция над международни води тази сутрин. Пилотът на изтребител от самолетоносача "Кралица Елизабет" е катапултирал, каза говорител на британското министерство на отбраната.

Засега не е ясно какво е причинило катастрофата.

A pilot flying off Britain's flagship aircraft carrier was forced to bail out of an F-35 stealth fighter in the Mediterranean https://t.co/zu4O1QKONz