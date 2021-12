Премиерът на Финландия Сана Марин бе подложена на критики, че е прекарала дълга вечер в дискотека този уикенд, докато се води контактна на заразен с коронавируса, предаде Франс прес.

36- годишната Марин, която е една от най-младите лидерки в света, се извини, след като светско издание публикува нейни снимки в дискотека в Хелзинки. Това е станало няколко часа, след като финландският министър на външните работи Пека Хависто се оказа заразен с коронавируса.

”Yeah, it's good to be the King/#Queen -- but #primeminister pretty #badass too, especially when you're #Finland #SannaMarin out partying until the break of dawn!!!” #pääministeri #thisisfinland https://t.co/pN8WuXCrlL