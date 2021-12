Жена загина днес в резултат на свличане на земни маси в испанската северна автономна област Навара, съобщиха властите, предаде Франс прес. Регионът, който граничи с Франция, е засегнат от много лошо време.

Ψ Rivers burst their banks and #flooded hundreds of homes in #Pamplona, #Navarra, #Spain Ψ



★ #OriaRiver #AgraRiver #Flood #Floods #Flooding #video ★



Fri Dec 10 2021



