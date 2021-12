При експлозия на цистерна с гориво в северния пристанищен град Кап-Аитиен в Хаити загинаха около 50 души, съобщи вестник „Nouvelliste“.

Инцидентът е станал в понеделник вечерта.

Okap, #Haiti this morning after a gasoline tank truck explosion. Bagay yo grav. 💔 https://t.co/UTR5EaVjso

Gasoline Truck Explodes in Northern Haiti; More Than 50 Killedhttps://t.co/LungWDUaY6