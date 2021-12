Извънредна ситуация е обявена в седем общини в Сърбия заради силния снеговалеж, съобщи сръбската държавна телевизия РТС. Това са общините Иваница, Лучани, Нова варош, Любовия, Крупан, Ариле, Баина баща. Много жители в различни области на страната и специално в района на Любовия, Крупан и Иваница са останали без електричество.

Опасност от лавини в Пирин, снежната покривка е над метър

30-40cm of snow has accumulated over higher areas of Belgrade today! Amazing photos by Milosh from SerbianMeteo forum.



With heavy and wet snow, there were problems with traffic and power supplies over parts of city, many trees and branches felt down as well. pic.twitter.com/vRHap8P7vk