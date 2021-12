Под мотото „Албания протестира срещу пакта Рама – Вучич за балканския процес“ пред сградата на правителството в Тирана се проведе протест, организиран от бившия албански премиер и бивш председател на Демократическата партия (ДП) Сали Бериша.

В речта си пред събралите се граждани политикът обяви, че протестът е организиран с цел защита на жизнените интереси на албанския народ и на албанското общество. „Това е протест срещу тристранния пакт Белград – Тирана – Скопие, срещу тройката Вучич – Рама – Заев. Ние не сме срещу регионалното сътрудничество, а се обявяваме за искрено и плодотворно сътрудничество в рамките на евроатлантическата интеграция“, каза Бериша.

Той предупреди, че това е първият от серията протести до падането на наркодържавата, връщането на демокрацията, плурализма и свободата на словото и в края на речта си благослови всички албанци в Албания, Косово, Северна Македония, Прешево и диаспората. Стотици граждани от Албания и от Косово, се присъединиха към протеста, носеха плакати и развяваха знамената на двете държави. Телевизия „Ора нюз“ съобщи, че по време на митинга е запалено знамето на Сърбия, а извършителите са предимно непълнолетни лица.

Live / Albanians burn the Serbian flag in Tirana.

Dozens of Albanian citizens summoned by #SaliBerisha, are protesting in #Tirana against #AleksandarVucic and "#OpenBalkan" pic.twitter.com/I74zATfLhF