Най-малко четирима души загинаха, а около 90 чакат да бъдат спасени, след като лодка с мигранти потъна в Егейско море, северно от гръцкия остров Антикитира, съобщава МИА.

Според гръцки медии инцидентът е станал вчера, а мигрантите са потърсили помощ чрез европейския номер за спешни повиквания 112 и са казали, че в платноходката, с която са транспортирани, е имало около 100 души, след което е започнала спасителна операция на гръцката брегова охрана.

Seven Dead as Second Migrant Boat Sinks in Greece this Week https://t.co/GdAjkNpw8l — Greek Reporter (@GreekReporter) December 24, 2021

Седем безжизнени тела са открити, а около 90 души са успели да стигнат до малък скалист необитаем остров, където чакат помощ.

Coast guard: 92 migrants were crammed on this boat that ran aground in southern Greece. #Greece

📷Greek Coast Guard pic.twitter.com/nHHup2Dcn6 — Derek Gatopoulos (@dgatopoulos) December 24, 2021

Възможно е лодката да е напуснала Турция и крайната ѝ цел да е била Италия, точно както лодката, която потъна във вторник близо до остров Фолегандрос.

At least four migrants died after their boat was grounded on an islet north of the Greek island of Antikytherahttps://t.co/WixzUHpXJf — The New Arab (@The_NewArab) December 24, 2021

Това е вторият инцидент за няколко дни със загинали мигранти в Егейско море. Лодка с мигранти потъна във вторник вечерта, 13 души бяха спасени, трима загинаха, а броят на изчезналите все още не е известен.