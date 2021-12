Британка взе любимата си малтийска болонка Фламп да я подкрепи по време на 50-часовото й раждане, съобщи The Guardian. 29-годишната Шарлот Бърд казала, че страда от гърчове, а животното било обучено да разпознава признаци на пристъпа. Затова тя решила, че за нея ще бъде по-безопасно, ако кучето присъства по време на раждането, и започнала да подготвя Фламп за решаващия ден.

Woman 'becomes UK first to give birth in hospital with her dog as "medical aid"' https://t.co/gBwJASGCmY pic.twitter.com/fZCcE65XGz