Специалисти от университета в Глазгоу разработват телефон за кучета, който да сложи край на самотата им, ако са оставени сами у дома, предаде АФП. Устройството е още експериментално, но с него куче може да общува с видеовръзка със собственика си.

Lonely dogs could soon be able to call their absent owners using a new device invented by animal-tech scientists in Britain and Finland.

The DogPhone works when the pet shakes a ball which triggers a nearby laptop to make a video callhttps://t.co/5RRHpflj9o — AFP News Agency (@AFP) November 17, 2021

Изобретател на "кучешкия телефон" (DogPhone) е Иляна Хирски-Дъглас, специалист по взаимодействие между животни и компютър в университета в Глазгоу. Тя търси начини за подобряване на ежедневието на животните с технологии. Помага й Зак - черен лабрадор на 10 години, както и колеги от университета Аалто във Финландия.

The system, called DogPhone, works when a pet picks up and shakes a soft ball fitted with an accelerometer, a type of sensor https://t.co/LRv0ZUuukz — Sky News (@SkyNews) November 17, 2021

Това е "първата система от този род, която позволява на животни да използват интернет, за да контактуват със собствениците си", подчерта университетът в Глазгоу в пресрилийз. Изобретателите се надяват DogPhone, който още е на експериментален етап, да даде възможност да бъде намалено безпокойството на многобройните кучета, взети по време на дистанционна работа, когато собствениците им се върнат в офисите.

My handsome sidekick on tonight’s @STVNews - Zack.



Join us as we talk about the new invention ‘Dogphone’. Bone-us points if you can spot every dog pun in the piece. Apologies in advance... 🐶❤️🙈 pic.twitter.com/bmxdQAec8h — Laura Boyd (@STVLaura) November 17, 2021

Системата се състои от топка с акселерометър, която включва видеоповикване чрез портативен компютър, когато бъде разтърсена от кучето. "Лабораторният асистент" Зак се е научил да използва топката, след като му е било обяснено и е имал възможност да играе с нея 16 дена за период от три месеца. Макар и няколко пъти да се е свързал със собственичката си неволно, повечето повиквания са били смислени, като й е показвал играчки, които тя му е подхвърляла. Иляна пък го е "разходила" из работата си, показала му е къде обядва и дори един уличен музикант.

Now dogs can give you a call, with their DogPhone! 🐶📞



Here's all you need to know 👇#dogs #DogsLovers #dogsarelove pic.twitter.com/nnLIiR2gaR — editorji (@editorji) November 17, 2021

"Не можем да сме сигурни, че Зак осъзнава връзката между това да взима топката и да се обажда, или че някои обаждания, които изглеждат напразни, наистина са такива - каза изследователката. "Ясно е обаче, че в някои случаи той наистина беше заинтригуван".