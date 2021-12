Земетресение с магнитуд 6,0 по скалата на Рихтер разлюля днес гръцкия остров Крит, съобщи Европейският средиземноморски сеизмологичен център, цитиран от осведомителните агенции.

Това е третият трус в региона в днешния ден.

45 minutes ago, M5.4 #earthquake near #Crete. It was felt in Greece, Turkey and Cyprus.https://t.co/tUwoM06aXV pic.twitter.com/FWic1VHoVM