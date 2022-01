Жителка на американския щат Калифорния започна да ражда на връх Нова година. В резултат на това тя има близнаци момче и момиче, едното от които е родено в 23:45 ч., а второто, с разлика от 15 минути, точно в полунощ, съобщи New York Post.

Шанс едно на милион: Жена с две матки роди близнаци

US woman gives birth to twins 15 mins apart; son born in 2021, daughter in 2022 https://t.co/GWP6wsW6ZD -via @inshorts

Първо се е родило момчето с тегло от 2,8 килограма, „по-малката“ му сестра тежала 2,5 килограма. Тяхната майка Фатима Мадригал призна, че намира за невероятно да има деца близнаци с различни рождени дни и години.

Спасиха родилка, изпаднала в клинична смърт по време на секцио

Californian Woman Gives Birth To Twins Born In 2021 And 2022 (photos)



The first baby was birthed at 11:45 p.m. on Friday night, Dec. 31, 2021, while the other was born exactly at midnight on New Year’s Day, Saturday, Jan 1. 2022. pic.twitter.com/tBiTLA2aFc