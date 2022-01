Бурята, ударила Вашингтон, донесе със себе си огромни преспи сняг. Лошото време създаде доста трудности за жителите на американската столица. Но пандите в Националния зоопарк “Смитсониън” се възползваха от снега... за да се попързалят, съобщава "Ройтерс".

WATCH: Panda cub Xiao Qi Ji rolls around in fresh snow at the zoo in Washington 🐼❄️ pic.twitter.com/CO3dnUOFUh

За Сяо Си Джи това е първа среща със студеното време. 16-месечното черно-бяло мече беше заснето да се пързаля с удоволствие в близо 22-сантиметровите пухкави преспи.

Pandas at the Smithsonian National Zoo in Washington, D.C., explore the snow after a winter storm swept through the region. https://t.co/bvrtHyYFnG pic.twitter.com/fCzj1jX96R