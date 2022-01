Силно земетресение разлюля Кипър в ранните часове днес. То е било усетено силно на целия остров и в региона. В посолството на страната ни в Никозия не са получени сигнали от пострадали наши сънародници, съобщава БНР.

Серия от силни трусове в Гърция, усетени са и у нас

Земетресението е регистрирано в 3:08 ч. тази нощ и е с магнитуд 6,1 по скалата на Рихтер, по данни на Геоложката служба на Кипър. Епицентърът му е в Средиземно море, в непосредствена близост до острова – само на 50 км западно от град Полис Хрисохус, на дълбочина 25 км.

До 5:30 ч. сутринта са регистрирани серия от вторични трусове с максимален магнитуд 3,1 по скалата на Рихтер.

Map of felt reports received so far following the #earthquake M6.5 in Cyprus Region 40 min ago pic.twitter.com/z4xNTjM59R