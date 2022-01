Земетресение с магнитуд от 5,4 по Рихтер е било регистрирано малко преди 14 ч. в северната част на Егейско море южно от полуостров Атон, съобщи гръцката телевизия Скай. Епицентърът е бил на 138 км югоизточно от Солун и на 20 км югозападно от Атон.

Според Евросредиземноморският сеизмологичен център трусът е бил с магнитуд от 5,3, а точният му час е бил 13,48 ч. Дълбочината му според центъра е 10 км, а според гръцкия институт по геодинамика е 19,3 км. Не се съобщава за щети и пострадали хора.

Map of felt reports received so far following the #earthquake M5.3 in Aegean Sea 43 min ago pic.twitter.com/RYFerJzv5h