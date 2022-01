Най-малко един човек загина и двама бяха ранени при пожар в болница в Будапеща, съобщи в неделя говорител на полицията, цитиран от медиите.

По думите му от сградата са евакуирани 56 души. Огнеборците са успели да потушат пожара, причината за него не се уточнява.

Други подробности за случилото се все още не се съобщават.

