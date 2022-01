Трима души са в болница, след като мост се срути в американския град Питсбърг. Пострадалите са без опасност за живота, пише ABC News.

Сред ранените има и представители на екипите за първа помощ, отзовали се на мястото. Те се спуснали на около 150 фута, за да достигнат до срутването, докато други хора сформирали жива верига, за да помогнат за спасяването на пътници от увиснал автобус.

UPDATE 3:



PIO is on scene. Will advise on when there will be a news conference. https://t.co/l8tQryZwIW pic.twitter.com/OEHkAPJy6N