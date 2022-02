При престрелка пред ресторант в Лос Анджелис, където се състоя парти след концерт на Джъстин Бийбър в рамките на програмата преди финала на първенството по американски футбол, са ранени четирима души, съобщи Асошиейтед прес.

Престрелката се разразила пред ресторант "Найс гай". Пострадалите са четирима мъже на възраст 60 г., 22 г., 20 г. и 19 г., съобщиха от полицията в Лос Анджелис. Имената им не бяха огласени, но според Ен Би Си нюз сред ранените е рапърът Кодак Блек.

Breaking happening now. Expose Super Bowl and what it brings. Rapper Kodak Black shot after Justin Bieber concert in LA, 3 others shot as well, no deaths

Super Bowl Weekend LA is off to a great start, yeah right. Shut Down Super Bowl because its a crime infested event pic.twitter.com/bWiox2Z5Uy — 🇸🇪MakeSwedenGreatAgain🇸🇪 (@GreatSweden) February 13, 2022

Пристигналият на мястото на инцидента полицейски екип е открил двама пострадали, които били откарани в болница от спешна помощ в незастрашаващо живота състояние. Други двама пострадали сами отишли в болница. И четиримата ранени са в стабилно състояние. Полицията призова свидетели на инцидента да помогнат да се установи кой е стрелял.

Kodak Black among four shot outside Justin Bieber's afterparty https://t.co/Ddpi3QR68e via @DailyMailCeleb Is this part of the NFL half-time show? Keep these dog asses on display for the world to see. — James McKee (@jmkee111) February 13, 2022

Във видеозаписи, публикувани в сайта Ти Ем Зи и в социалните мрежи, се вижда как Блек позира за снимка с няколко души, когато настава скандал и сбиване. Рапърът е сред неколцината, които се бият, когато се чуват изстрели и всички побягват в опит да се скрият.

🇺🇲4 people shotK at Justin Bieber's party after Kodak Black's crew arrived in LA‼️😳#JustinBieber #Kodak #KodakBlack pic.twitter.com/vaKUTtiqr0 — Future one Africa Network (@foa_news) February 13, 2022

Източници от полицията казват пред Ен Би Си нюз, че Блек, чието истинско име е Бил Капри, е сред простреляните. Негов представител от "Атлантис рекърдс" не отговори на запитването на агенцията.

📸 | Justin Bieber saindo do evento Super Bowl Homecoming, em West Hollywood, Califórnia. (12/02) pic.twitter.com/9kGvOSHkBQ — Fontes Bieber Midias (@fbmidias) February 13, 2022

Партито последвало частен концерт на Бийбър в Пасифик Дизайн Сентър в Западен Холивуд, щата Калифорния, който бе част от парти-седмицата за "Супербоул". Сред гостите били Джеф Безос, приятелката му Лорън Санчес, която е телевизионна водеща, актьорът от "Хамилтън" Антъни Рамос и други. Според "Холивуд рипортър" на афтърпартито в ресторанта са били забелязани да влизат Джъстин Бийбър и съпругата му Хейли Болдуин, Дрейк, Клои Кардашиян и Тоби Макгуайър.