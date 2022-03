Редица звезди се обявиха срещу войната в Украйна

Мила Кунис, която е родена в Черневци, Украйна, и съпругът й Аштън Къчър искат да помогнат на бежанците. Двамата публикуваха видео с апел за подкрепа.



„Украинците са горди и смели хора, които заслужават нашата помощ. Нашето семейство отправя този призив, за да помогне за предоставянето на незабавна подкрепа, като ние ще дарим три милиона долара“, съобщават намеренията си Холивудските знаменитости, цитирани от БТА. Общата цел е събирането на 30 милиона долара, става ясно още от клипа.

The fund will benefit pic.twitter.com/GnXaT7Iztr — Mila Kunis 🦋 (@MilaKunisv) March 4, 2022



Във видео Мила казва, че е родена в Украйна и никога не е била толкова горда с произхода си. „Родена съм в Черневци, Украйна, през 1983 г. Дойдох в Америка през 1991 г. Винаги съм се смятала за американка, горда американка. Обичам всичко, което тази страна направи за мен и семейството ми. Но днес никога не съм бил толкова горда, че съм украинка. Събитията, които се случиха в Украйна, са ужасни. Няма място на този свят за такава неоправдана атака срещу човечеството“, споделя актрисата.

Актрисата Мила Йовович посрещна новините за настъпващата мащабна инвазия в Украйна с емоционален пост в Instagram. С няколко думи Йовович казва, че се чувства "разкъсана на две", тъй като корените ѝ идват и от Русия, и от Украйна.

„С разбито сърце съм и онемяла, опитвайки се да осъзная събитията от тази седмица в родната ми Украйна. Моята страна и народ бяха бомбардирани. Семейства и приятели се укриват", пише тя в публикацията си. И обяснява, че корените й са и от Русия, и от Украйна. Освен това Йовович казва, че си спомня и войната в Югославия, откъдето е баща й.

Актьор и режисьор Шон Пен беше в Киев и снима документален филм за руската инвазия. Новината съобщиха от канцеларията на украинския президент. Двукратният носител на "Оскар" беше заснет да присъства на правителствена пресконференция в Киев.

Шон Пен е в Киев, снима филм за руската инвазия (ВИДЕО+СНИМКА)

В Instagram Майли Сайръс сподели преживяванията си в Украйна, където засне музикалното видео към „Nothing Breaks Like a Heart“ с Марк Ронсън. Тя разкри и тревогите си за случващото се там. „Тази сутрин бях с разбито сърце, когато се събудих и установих, че Украйна е била нападната. Поддържам всички в Украйна, които са били засегнати от тази атака, и световната общественост, която призовава за незабавно прекратяване на огъня“, каза тя. 29-годишната певица казва, че е "благодарна" на тази страна, която я "посрещна с отворени обятия" по време на снимките й.

Актьорът и бивш губернатор на Калифорния Арнолд Шварценегер също се включи в социалните медии, за да изрази подкрепата си за украинците. „Споделям болката ви и надеждата ви за мир. Вдъхновявате ме със своята смелост и човечност пред лицето на този кошмар. Бог да ве благослови", написа той.

My thoughts are with the Ukrainian people. I have been asked to do several interviews, but I believe the news should continue to focus on what’s happening on the ground - on the tragedy that has broken our hearts and on the courage of the Ukrainian people that has inspired us. — Arnold (@Schwarzenegger) February 25, 2022

Анджелина Джоли от своя страна призова "да се помолим за хората в Украйна".

Руската тенис звезда Андрей Рубльов се обяви срещу военните действия, предприети от родината му срещу Украйна.

Russian tennis player Andrey Rublev writing "No war please" on the camera after his win in Dubai today.



pic.twitter.com/KCi5f36lSb — Read The Dispossessed by Ursula K. LeGuin (@JoshuaPotash) February 25, 2022

Дори боливудската звезда Прианка Чопра се включи в подкрепа на Украйна, като написа в социалните мрежи, че това, което се случва е ужасяващо.

