ФИФА реши да предприеме радикални мерки за защита на футболистите и клубовете, в резултат на войната в Украйна. Централата иска играчите, които са в Русия и Украйна, както и клубовете, да имат възможност да се разделят безпроблемно, съобщава gong.bg .

ФИФА ще позволи на чуждестранните футболисти в двете страни да прекратят договорите си, за да подпишат с други клубове през този период. В съобщението се обяснява, че ще бъдат прекратени преждевременно договорите на тези футболисти, които изтичат на 30 юни. Това ще позволи на играчите да подпишат с всеки отбор в света.

FIFA adopts temporary employment and registration rules to address several issues in relation to war in Ukraine



