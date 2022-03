Мощно изригване на вулкан е регистрирано на остров Манам в Папуа Нова Гвинея, съобщава японският вестник Nikkei. В момента японските метеоролози проучват дали изригването може да предизвика цунами и дали то може да обхване територията на Япония.

Вулканът е изхвърлил стълб от пепел на височина до 15 000 метра във въздуха. След изхвърлянето на пепел и газ е имало слаба вулканична активност и не е регистрирано повишаване на активността.

Japan's Meteorological Agency says the Manam volcano in Papua New Guinea in the south Pacific erupted at around 6:50 p.m. on Tuesday.

https://t.co/0hHWAtK6jK