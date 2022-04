Одеса е била атакувана с ракети и има информации за пожари в някои райони на града. Това се казва в онлайн пост на градската управа на украинския пристанищен град, предаде Ройтерс.

My friend sent me this from odesa from early this morning pic.twitter.com/6gkevRZYl3

Асошиейтед прес допълва, че става дума за два мощни взрива, като те са били в зоната на пристанището.

🇷🇺🇺🇦🔥 In the morning, explosions and fires can be seen in Odessa. The command of the Armed Forces of Ukraine reports arrivals from the air. #Ukraine 1/ pic.twitter.com/BJI36MoBx6