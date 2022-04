Един човек загина в сряда, а най-малко трима бяха ранени от пожар, пламнал в COVID-отделение на една от главните болници в Гърция, съобщиха служители на болничното заведение.

Гърция предлага втора бустерна доза срещу COVID-19 на лица над 60 години

#Greece : Hospital fire in COVID-19 ward leaves 1 dead The fire department said it had evacuated 34 patients from the COVID-19 ward #Covid19 https://t.co/WAOhwDYKYS

Огънят в болницата „Папаниколау” в северния град Солун беше бързо овладян, но няколко пациенти с коронавирус трябваше да бъдат евакуирани, според местните новини. Един пациент е получил сериозни изгаряния, а двама са вдишали дим, каза пред АФП Никос Каправенелос, директор на едно от отделенията за интензивно лечение в болницата.

Гърция удължи срока на валидност на сертификатите за ваксиниране

⚠️ Awful news: One patient has died in a large fire that broke out in the Covid ward of Papanikolaou hospital in Thessaloniki, northern Greece. Firemen are trying to evacuate patients & staff. Around 20 Covid patients are being treated there. Video 👇 https://t.co/1DiRgI566l