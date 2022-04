Полицията съобщи, че шестима души са били ранени при взрив на граната в джамия в афганистанската столица днес, минути след като богомолците са отправили обедни молитви по случай свещения месец Рамазан.

Нападенията срещу обществени обекти до голяма степен намаляха, откакто талибаните поеха властта през август миналата година, но групировката "Ислямска държава" продължава да действа в цялата страна.

"Afghan police say a hand grenade has been thrown into Kabul’s largest mosque as worshippers knelt in afternoon prayer, wounding at least six people."https://t.co/aOcucl9yWx — Justin Coleman (@DemopJ) April 6, 2022

"Бяхме приключили с молитвите и излизахме от джамията, когато се случи взривът", казва поклонникът Мохамед Ясин пред АФП.

Русия обстреля джамия, приютила 80 души

Говорителят на полицията в Кабул Халид Задран заяви пред АФП, че в джамията „Пул-е-Хисти“ е била хвърлена граната и на място е бил арестуван заподозрян.

Six people were wounded in a grenade blast at a mosque in the Afghan capital Wednesday, police said, minutes after worshippers offered midday prayers marking the holy month of Ramazan.



For more: https://t.co/nqz9WI7YIt#etribune #news #afghanistan — The Express Tribune (@etribune) April 6, 2022

Нито една групировка не е поела отговорност, но групировката "Ислямска държава - Хорасан" (ИД-Х) извърши неотдавнашни нападения в Кабул и други градове.

#Afghanistan - Aftermath following explosion of Pul-e-Khashti mosque in #Kabul, which a hand grenade was ignited and thrown inside. Eyewitnesses reported it occurred while worshippers were in prayer; no information on casualties so farpic.twitter.com/AnIK0zZIaE — CyclistAnons (@CyclistAnons) April 6, 2022

Представители на талибаните настояват, че силите им са победили ИД, но анализатори твърдят, че джихадистката групировка е ключово предизвикателство за сигурността на твърдолинейните ислямисти, които сега управляват Афганистан.

At least six people were injured in a hand grenade explosion inside a mosque in #Kabul, sources said.



Photo: IANS (Representational image) pic.twitter.com/kDSDxuT11k — IANS (@ians_india) April 6, 2022