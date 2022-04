Проливен дъжд се изля на източния бряг на Австралия в четвъртък, като в Сидни през нощта падна количество, равно почти на месечната валежна норма, потопи улиците под вода и предизвика евакуации, съобщи Ройтерс. Властите предупредиха за очаквани нови валежи през деня.

12 жертви взеха наводненията в Австралия (ВИДЕО+СНИМКИ)

Мъж, отнесен от придошлите води в северозападната част на града, е бил спасен от екипите на гражданската защита, съобщават местните медии.

Multiple flood rescues have unfolded across parts of #Sydney today.



The volatile weather event has led to more than 50 evacuation orders and warnings across the city, with 60-120 mm forecast in the next 6 hours. #9News



FULL GALLERY: https://t.co/PrEFFByxBU pic.twitter.com/swQ94HBrgI