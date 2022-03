Наводненията в Австралия взеха най-малко 12 жертви. Дъждовете се насочват днес към Сидни, чиито власти разпространиха предупреждение към гражданите, предаде Франс прес.

Порои връхлетяха преди седмица източното крайбрежие на страната, отнесоха коли, принудиха десетки хиляди да се евакуират от наводнените си жилища.

Днес в опасност е главно Сидни, където се очакват силни валежи, заяви на пресконференция Пол Тул, вицепремиер на щата Нов Южен Уелс. Има опасения дали ще издържи най-голямата дига, пазеща града от наводнения.

През нощта бяха евакуирани близо 55 пациенти от болницата в балнеокурорта Балина в същия щат. Часове след това високият морски прилив вдигна още повече нивото на река Ричмънд.

#BREAKING The current situation on Woodriff St in Penrith near the Astina building and Judges Car Park. pic.twitter.com/pRQQMu8W4v — Western Weekender (@wwpenrith) March 2, 2022

The area around my house is flooded. Please pray for me and my friends. Some of my friends’ houses have already been affected. The rain isn’t stopping :( #brisbane #flooding pic.twitter.com/5T96VUIWQU — Niffy will stay 🧡 ia (@IfaChan) February 26, 2022