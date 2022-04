Най-малко трима души загинаха при нов руски обстрел на североизточния украински град Харков, съобщиха местните власти. Това се случи ден след като при обстрел на града загинаха други шестима души, предаде Франс прес.

Руски ракети удариха цели в Лвов, има жертви

Според местната прокуратура снаряд, паднал късно сутринта върху детска площадка в жилищен комплекс, е причинил смъртта на мъж и жена и е нанесъл щети на сгради. Виктор Забашта, директор на Център за спешна медицинска помощ, съобщи пред медиите, че при обстрел на център за разпределяне на хуманитарна помощ днес е загинал един човек, а шестима са били ранени.

As rescuers were treating wounded civilians after the shelling in Kharkiv, #Russia struck again. Note the brave medic who stayed with the wounded woman. He shouted to the other wounded, “Don't get up!”#StandUpForUkraine #Ukraine pic.twitter.com/tJletKMJI6