Поредна пясъчна буря връхлетя Ирак и стана причина за временно преустановяване на работата на двете международни летища в страната, предаде Франс прес.

Десетки хора са отишли в болниците заради респираторни проблеми в централната и западната част на страната.

Само през април в Ирак бяха регистрирани най-малко 5 пясъчни бури.

Днес новата пясъчна буря донесе пластове пясък из улиците и по колите в Багдад. Пясъкът дори проникна в жилищата.

През идните две десетилетия Ирак ще преживява 272 дни на пясък във въздуха за година, а през 2050 г. ще бъде преминат прага от 300 дни годишно, неотдавна заявиха иракски еколози.

Страната е една от петте най-уязвими в света на климатичните промени и настъпването на пустинята.

През ноември Световната банка прецени, че до 2050 г. водните ресурси на Ирак може да намалеят с 20 процента.

