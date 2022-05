Благой Иванов - Багата спечели драматично първата си битка в UFC от над две години насам. Българският боец спечели с единодушно съдийско решение (29:28, 29:28, 29:28) срещу Рожерио де Лима на UFC 274 и зарадва феновете на ММА у нас, пише gong.bg.

След като в предишните си битки имаше противоречиви отсъждания от съдиите и много близки записани загуби, този път Багата получи необходимия тласък в първия си двубой от четирите в новия му договор с най-голямата ММА организация. Той вече е със статистика 3 победи и 3 поражения в UFC.

Blagoy Ivanov (red corner) lands a punch to the face Marcos Rogerio de Lima (blue corner) during their heavyweight bout during UFC 274 at Footprint Center in Phoenix, Arizona Saturday, May 7, 2022. Ivanov won the fight via judges decision. #ufc274 #ufc #MMA pic.twitter.com/ZqoAIiEBl4