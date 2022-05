45 години след изстрелването на "Вояджър 1" на НАСА той продължава своето пътешествие извън Слънчевата система. Но сега космическият апарат ветеран изпраща странни данни, които озадачават инженерите.

От НАСА съобщиха, че макар сондата все още да функционира правилно, показанията на системата за регулиране на положението и контрол - накратко AACS, изглежда не съвпадат с движенията и ориентацията на космическия апарат, което предполага, че апаратът е объркан относно местоположението си в космоса.

Системата AACS е от съществено значение, за да може "Вояджър" да изпраща на НАСА данни за заобикалящата го междузвездна среда, тъй като благодарение на нея антената на апарата е насочена точно към нашата планета.

"Подобна мистерия е нещо обичайно на този етап от мисията на "Вояджър" - казва в изявление Сюзън Дод, ръководител на проектите "Вояджър 1" и "Вояджър 2" в Лабораторията за реактивно движение на НАСА.

"И двата космически апарата са на почти 45 години, което далеч надхвърля очакванията на планиращите мисията." От НАСА съобщиха, че двойникът на "Вояджър 1" - сондата "Вояджър 2", се държи нормално.

Изстреляна през 1977 г., за да изследва далечните планети в нашата Слънчева система, "Вояджър 1" е останала в действие дълго след очакванията и продължава да изпраща информация за пътуванията си обратно на Земята. През 2012 г. апаратът напусна нашата Слънчева система и навлезе в междузвездното пространство. Сега той се намира на 14,5 милиарда мили от Земята, което го прави най-отдалеченият обект, създаден от човека.

От НАСА заявиха, че от това, което инженерите им могат да кажат, системата AACS на "Вояджър 1" изпраща случайно генерирани данни, които не "отразяват това, което действително се случва на борда".

Но дори и системните данни да сочат друго, антената на космическия апарат изглежда е правилно настроена - тя получава и изпълнява команди от НАСА и изпраща данни обратно на Земята. Агенцията заяви, че досега проблемът със системата не е предизвикал преминаване на остаряващия космически кораб в "безопасен режим", по време на който той изпълнява само основни операции.

