Мъж от Калифорния получи диплома за средно образование 60 години, след като полага последния си изпит, предаде БТА, позовавайки се на Асошиейтед прес.

В продължение на шест десетилетия Тед Самс съжалява, че не си е взел документа. Днес той е на 78 години и най-накрая има диплома, която му бе връчена на церемония. Калифорниецът бе облечен с традиционните за подобни поводи тога и шапка. Самс вече е горд притежател на диплома от гимназията "Сан Габриел" в Южна Калифорния.

PASADENA, Calif. (AP) — For 60 years, Ted Sams regretted missing his high school graduation.



Now 78, Sams can finally call himself a graduate after donning a cap and gown and receiving his diploma Friday with the class of 2022 at Southern California’shttps://t.co/hNwMa3ExfL pic.twitter.com/DNyXvTyl3s