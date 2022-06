Най-малко 10 души загинаха при наводнение в централната китайска провинция Хунан, а трима са неизвестност, предаде Асошиейтед прес.

От началото на месеца провинцията е жертва на бури, като някои станции за наблюдение отчитат валежи с исторически стойности.

Около 1,8 милиона души са били засегнати в провинцията, в която преобладава селското население. Евакуирани са 286 000 души. Релефът в Хунан е предимно планински, а над 2700 жилища са били частично или изцяло разрушени, посочва агенция Синхуа.

През летните месеци в Китай често има наводнения, най-вече в централните и в южните региони, където падат най-много валежи.

Най-сериозните наводнения, засегнали страната през последните години, бяха през 1998 г. Тогава загинаха повече от 2000 души, а близо 3 милиона жилища бяха разрушени, основно по поречието на река Яндзъ, най-голямата в Китай.

Правителството направи големи инвестиции за овладяване на наводненията и за реализацията на хидроелектрически проекти като язовира „Три клисури“ на река Яндзъ.

