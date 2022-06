Спасителите са открили телата на седем души, загинали при катастрофа на хеликоптер в Италия, съобщиха местните власти два дни след като машината изчезна от радарите, съобщи Ройтерс.

Хеликоптерът е излетял в четвъртък от Лука, в областта Тоскана, и се е насочвал към северния град Тревизо, когато е изчезнал от радарите. Времето в района е било много лошо.

"Спасителите са открили мъртви седемте пасажери от хеликоптера, четирима с турско и двама с ливанско гражданство, които са били на бизнес пътуване в Италия. Загинал е и пилотът италианец", се казва в изявление на префекта на град Модена.

Хеликоптерът е бил намерен в планински район на границата между Тоскана и област Емилия Романа, се казва в изявлението.

Прокурорите са отцепили района като част от разследването на инцидента.

"Получихме координатите, отидохме на мястото и открихме, че всичко е изгоряло“, казва спасител във видеоклип, публикуван вТуитър.

Турските бизнесмени са работили за "Еджзаджъбашъ консюмър продъктс", присъствали на панаир за хартиени технологии, казаха от фирмата, която е дъщерно дружество на голяма турска индустриална група "Еджзаджъбашъ“. Те са присъствали на конференция в Италия, се казва в изявление на компанията.