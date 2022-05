38-годишна българка, майка на две деца на 10 и 8 години, се разследва за предизвикване на убийство на пътя при трагичен инцидент до детска градина в град Л’Акуила, съобщава " 24 часа ".

Паркираната кола на българката тръгнала по надолнището до намиращата се там детска градина и след като разбила огражденията й, смачкала 6 деца. 4-годишният Томазо д’Агостино по-късно починал в болницата. Друго дете е в много тежко състояние.

Трагедията се развила в сряда в 14,30 часа, когато българката, майка на две деца, отишла да вземе едното си момче от училище в Пиле, квартал на Л’Акуила. Паркирала колата си „Фолксваген Пасат” на наклонената улица до него и оставила детето си в автомобила, за да отиде да вземе другото. Властите все още не знаят дали тя е забравила да дръпне ръчната спирачка, или пък детето в колата, играейки, я освободило. По-вероятна е обаче втората теза. В резултат на това автомобилът потеглил по надолнището, счупил оградата и се стоварил с всичка сила върху група от десетина играещи в градината деца.Някои успели да избягат, други останали притиснати под гумите. Веднага след това били извикани линейки и полиция. Всички деца изпаднали в шок от случилото се. Спасили се единствено онези, които в този момент играели в детската къщичка в градината.

L’Aquila, southern Italy: A car hits five children (3 to 5 yo) in a kindergarten backyard. One of the children is dead and another was transported to the hospital. The car was parked on a slope with a child inside, waiting for their mother. pic.twitter.com/oUpIKlk7mV