Ескалация на напрежението в четвъртия ден на протестите в Скопие. Повод за демонстрацията е френското предложение за уреждане на спора между Северна Македония и България.

Голяма група от протестиращи, скандиращи „Оставка“, „Никога Северна, само Македония“ и „Бугар Османи“ премина по моста на река Вардар и продължи към сградата на Министерството на външните работи. Там те хвърляха по нея пиратки, яйца и бутилки. В следствие на това беше счупено стъклото на вратата на сградата. След това шествието се отправи към парламента.

Протестиращите хвърляха димки и пиратки по сградата, както и по полицаите около нея. Младежи успяха да съборят металните заграждения и застанаха пред полицейския кордон с щитове. Силите на реда се групираха пред вратата на парламента и успяха да изтласкат групата, подреждайки се в плътна редица пред сградата.

Ковачевски: Парламентът ще реши за френското предложение

Към полицията бяха хвърляни камъни, изкъртени кошчета за боклук, пътни знаци и дори копие. Кордонът успя да изтласка и раздели групата на улицата пред парламента, а след това и през нея. Най-малко 7 полицаи бяха ранени и изведени от колегите си извън кордона. Има и няколко арестувани.

Малко по-късно парламентът беше ограден изцяло от полиция, а протестиращите бяха разделени на две групи и изтласкани към парка и порта „Македония“ срещу сградата на парламента.

По улиците на Скопие има бронирана техника, специални части на полицията, както и военни.

По-рано днес в Скопие пристигна председателят на Европейския съвет Шарл Мишел, за да участва в заседание на македонското правителство. Недоволните от френското предложение посрещнаха депутатите в парламента с палатков лагер.

„Искате да ви намразим. Това искате да направите. Оставете ни да си живеем, ние сме си македонци и нищо друго”, каза пред NOVA един от протестиращите.

„Аз те уважавам. Ти си българин, аз съм македонец. Не преговарям с никого за това. Цялата ваша история е фалшификат. Всичко във вашите исторически книги и учебници е лъжа. Това, което България прави, само ни разделя, нищо повече. Тъжно е”, коментира друг от протестиращите.

Вече четвърти ден македонците излизат на площада, за да кажат „не" на европейския документ за започване на преговорите.

„Македонският народ се събра вчера и изпрати ясна позиция към властта. Те са избрани от народа, за да му служат. Докато служат на народа, трябва да слушат гласа му. И ще отхвърлят предложението”, заяви протестиращ.

Orthodox priest asking the police to release the young arrested people. #Skopje #Protest pic.twitter.com/9uRYsI2BWK