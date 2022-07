В Калифорния се разраства горският пожар, застрашаващ най-малко 500 гигантски секвои в горичката Марипоса, предава Би Би Си.

A wildfire in Yosemite National Park that has spread over 1,500 acres is threatening a grove of hundreds of giant sequoia trees, including some that are centuries old. Emergency responders are "proactively protecting" the giant trees, fire officials said. https://t.co/2mzoDPwq3I — The New York Times (@nytimes) July 10, 2022

Това е най-голямата горичка от гигантски секвои в националния парк "Йосемити", част от която е известният Гигант Гризли, за който се смята, че е на около 3000 години. Засега нито едно от дърветата не е унищожено от огъня.

The blaze in Yosemite National Park continued to expand Sunday, as park officials turn to portable sprinklers to protect the more than 500 giant sequoia trees. https://t.co/QvTVYg4AyW — NBC News (@NBCNews) July 11, 2022

Пожарът е удвоил площта си през последните 24 часа.

A growing wildfire that threatens a famed giant sequoia tree grove in California's Yosemite National Park has doubled in size over the past two days.https://t.co/bS35DqcKXj — CNN (@CNN) July 11, 2022

Изчислява се, че е унищожил 1591 акра. Заради пламъците жителите и къмпингуващите в близост бяха евакуирани, а гъстият дим влоши качеството на въздуха в региона.