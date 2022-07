Върховният представител на Европейския съюз по въпросите на външните работи и политиката на сигурност Жозеп Борел разкри след среща на Министерската контактна група по отбраната, че единният блок ще отпусне още 500 милиона евро военна помощ на Украйна.

"Държавите членки на ЕС се съгласиха да мобилизират пети транш от военна помощ в размер на 500 милиона евро за по-нататъшна подкрепа на въоръжените сили на Украйна. ЕС остава фокусиран и непоколебим в подкрепата си за Украйна, заедно със своите партньори“, написа Борел на своята страница в "Туитър".

EU Member States agreed to mobilise 5th tranche of military assistance of €500M to further support Ukraine‘s Armed Forces. EU remains focused & steadfast in its support for Ukraine, together w partners. @SecDef