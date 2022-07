Страстите не са единственото "пламтящо" нещо на снимачната площадка на хитовия сериал „Бриджъртън”. Една от сградите в имението в графство Хертфордшир, където в момента се заснемат епизодите от третия сезон на популярната поредица, беше обхваната от пламъци, съобщава вестник „Дейли мейл”.

Wrotham Park up in flames: Outbuilding at Hertfordshire country house is set ablaze as dozens of firefighters rush to save it

