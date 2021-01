Американският сериал "Бриджъртън", първият принос на звездната продуцентка Шонда Раймс за Netflix, е гледан от 82 милиона домакинства, абонирани за платформата, след излизането му преди месец, предаде Франс прес.

Трейлърът на „Замръзналото кралство 2” счупи рекордите за най-много гледания

Това постижение бележи рекорд, като предишното върхово постижение се държеше от сериала "Вещерът" с 76 милиона гледания четири седмици след премиерата му през декември 2019 година.

Детска песничка измести "Despacito" като най-гледаното видео в YouTube (ВИДЕО)

"Бриджъртън" е телевизионна адаптация на историческите романи на Джулия Куин. Действието се развива през 1813 година в Англия и проследява интригите във висшето британско общество с един доста осъвременен поглед на събитията.

Prepare for another social season. Bridgerton is returning for season two, only on Netflix. pic.twitter.com/yqapEULKz4