Част от зърнохранилище на пристанището в Бейрут, който беше в окаяно състояние по време на експлозията преди две години, се срути поради пожар, съобщи телевизия Ал-Арабия, цитирана от международните медии.

Пожарът е възникнал на 7 юли поради отделяне на газове вследствие на ферментация на вещества в района на частично разрушената конструкция. Ливанският министър на икономиката Амин Салам уточни, че става дума за зърно, останало в зърнохранилищата след експлозията на 4 август 2020 г. По думите му такива пожари е имало и преди и ще продължават да горят, докато има зърно в хранилищата. Ливанските власти многократно са предупреждавали, че те могат да се срутят заради пожара.

This is happening just days before the 2-year anniversary of the Beirut blast and after a fire burned there continuously for 3 weeks. Words fail. pic.twitter.com/IW0Z3lRMfi

Ливанската гражданска защита по-рано заяви, че е практически безполезно да се гаси огънят по какъвто и да е начин, тъй като това ще помогне само за няколко дни, след което огънят ще пламне отново. Съобщава се, че властите са забранили на всеки да се доближава до зърнохранилищата, за да се избегнат повече жертви.

При мощната експлозия на пристанището на Бейрут на 4 август 2020 г. стотици къщи и коли бяха унищожени или повредени, прозорците бяха изпочупени в много квартали на ливанската столица, някои от сградите бяха напълно разрушени. Властите съобщиха, че причината е детонацията на 2750 тона амониев нитрат, конфискуван от митниците през 2014 г. и съхраняван в склад. Най-малко 280 души са убити, повече от 6 хиляди са ранени. Ливанската столица бе обявена за зона на бедствие.

The southern block of the exploded #Beirut port silos has collapsed, as experts had warned it would. The fire had been burning for weeks due to the fermentation of grains and heat. pic.twitter.com/jd5gt0iVtX