Проливен дъжд предизвика големи наводнения в град Измир, Западна Турция, предаде телевизия СиЕнЕн-Тюрк. Силният дъжд е започнал около 16 ч. в сряда.

Наводнени са много улици и булеварди в града, като най-тежко са засегнати кварталите "Байраклъ" и "Борнова". Много шофьори прецениха, че трябва да спрат колите си по време на дъжда. Заради наводненията бе блокиран трафикът в много части на Измир.

🇹🇷 Izmir Ege University Hospital was flooded, outpatient clinic and intensive care rooms were flooded. pic.twitter.com/W4z9HfBKua