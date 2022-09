Мощният тайфун "Муйфа" се приближава към бреговете на южни японски острови, предаде Франс прес. Природната стихия принуди местните власти да призоват жителите да си намерят подходящо убежище преди тайфунът да връхлети сушата.

Тайфунът е на 180 км на юг от остров Ишигаки, намиращ се недалеч от Тайван, като ветровете му достигат скорост от 216 км/ч. Тайфунът се движи в северозападна посока, съобщава Метеорологичната служба на Япония.

