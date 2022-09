Резервният захранващ електропровод на превзетата от Русия украинска АЕЦ "Запорожие" е бил възстановен и вече предоставя външното електрозахранване, от което тя се нуждае, за да охлажда реакторите си, предаде Ройтерс, позовавайки се на Международната агенция за атомна енергия (МААЕ).

A back-up power line to Ukraine’s #Zaporizhzhya Nuclear Power Plant (#ZNPP) has been restored, providing the plant with the external electricity it needs for reactor cooling and other safety functions.