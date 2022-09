Тайфунът Нанмадол достигна югозападна Япония в неделя вечерта, властите призоваха милиони хора да се укрият от силните ветрове и проливния дъжд.

Бурята официално достигна сушата около 19:00 часа местно време (1000 GMT), когато челният й фронт доближи град Кагошима, съобщи Японската метеорологична агенция (JMA). Тя се движеше с пориви до 234 км/час и вече беше изляла до 500 мм дъжд за по-малко от 24 часа в някои части от югозападния остров Кюшю. Най-малко 20 000 души са прекарали нощта в приюти в префектурите Кагошима и Миязаки на острова.

Precipitation is expected to be around 500 mm. Japan#台風14号 #台風 #Nanmadol pic.twitter.com/aZAzNL6UhD — BRAVE SPIRIT (@Brave_spirit81) September 18, 2022

Националната телевизия NHK, която събира информация от местните власти, каза, че на 7,7 млн. е било препоръчано да се преместят в приюти или да намерят убежище в здрави сгради, за да избягат от бурята. Предупрежденията за евакуация не са задължителни и властите понякога се борят да убедят хората да се преместят в приюти преди екстремни метеорологични условия.

„Моля, стойте далеч от опасни места и, моля, евакуирайте се, ако почувствате дори най-малък признак за опасност“, написа в Туитър премиерът Фумио Кишида, след като свика правителствено заседание заради бурята. „Ще бъде опасно да се евакуираме през нощта. Моля, преместете се на безопасно място, докато навън е още светло.“

NEW: Dangerous Typhoon Nanmadol makes landfall in Japan: weather agency https://t.co/hToQwG29f5



Footage via (RT) pic.twitter.com/smbKIjBsHa — Insider Paper (@TheInsiderPaper) September 18, 2022

„В районите, засегнати от бурята, вали такъв дъжд, какъвто не е имало досега“, каза пред репортери в неделя Хиро Като, ръководител на Центъра за наблюдение и предупреждение за времето. „Особено в районите, подложени на предупреждения за свлачища, е изключително вероятно някои видове свлачища вече да се случват.“ Той призова за "максимална предпазливост дори в райони, където обикновено не се случват бедствия".

Typhoon Nanmadol bore down on Japan's southernmost main island of Kyushu, with the Japan Meteorological Agency warning of gales and high waves https://t.co/SytqETnvs9 pic.twitter.com/lTnGlivGtI — Reuters (@Reuters) September 18, 2022

До неделя вечерта компаниите за комунални услуги съобщиха, че близо 200 000 домове в региона са били без ток. Влаковете, полетите и фериботите бяха отменени до отминаването на бурята, затваряха врати дори някои смесени магазини, които обикновено остават отворени през цялото време и са считани за спасение при бедствия.

It’s incredible how something that seems so beautiful from space can be so terrible on Earth…Praying for the safety of those in the path of Typhoon Nanmadol. pic.twitter.com/4xambFgtj6 — Bob “Farmer” Hines (@Astro_FarmerBob) September 17, 2022

Съобщава се още, че най-малко 12 души са пострадали от стихията. Има и повредени жилищни сгради, паднали дървета и пътни знаци. Няколко реки в Кюшю са с повишено ниво на водата.