Ким Кардашиян е едно от най-големите имена в Холивуд. Реалити предаването „Животът на Кардашиян“ („Keeping Up With The Kardashians”) изстреля семейството ѝ на върха, но не то я превърна в милиардер, а бизнес начинанията ѝ. Към 20 октомври 2022 г. нетното състояние на 42-годишната инфлуенсърка, родена на 21 октомври 1980 г., възлиза на 1,8 млрд. долара според Forbes.

Изданието приписва голяма част от богатството ѝ на дяловете ѝ в KKW Beauty, компанията на Ким за козметика и парфюми SKIMS, а също на бизнеса ѝ с оформящо облекло и не на последно място спонсорствата в социалните мрежи.

Състоянието на Ким се увеличи през 2020 г., след като тя продаде 20% от KKW Beauty, възлизащи на 200 млн. долара, на мултинационалната компания Coty, като по това време оцени марката на 1 млрд. долара.

В ГАЛЕРИЯТА ТУК вижте трансформацията ѝ през годините.

